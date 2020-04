Oerol krijgt mogelijk ’virtuele’ editie

Ⓒ ANP

De organisatie van Oerol onderzoekt of de editie van dit jaar toch kan doorgaan, maar dan zonder publiek. Voorstellingen zouden dan online verspreid kunnen worden, zo schetst Cornald Maas in een Instagram-video van Paul de Leeuw. Hij is al meer dan tien jaar bij het festival betrokken met zijn programma Opium op Oerol.