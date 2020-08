’Charlize Theron bedankte me koeltjes’

Jan Koojman en Daphne Deckers in de verfilming van ’Alles is zoals het zou moeten zijn’. Ⓒ Dutch Film Works

Daphne Deckers zag de verfilming van haar debuutroman Alles is zoals het zou moeten zijn zowat in duigen vallen. Corona stak de kop op, bioscopen gingen dicht. Maar deze week gaat de romantische komedie dan toch in première. „Ik ben blij en trots”, zegt de schrijfster en presentatrice, wier carrière bijna een compleet andere wending had genomen...