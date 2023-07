Zayn Malik over One Direction-tijd: ’We werden ziek van elkaar’

„Kijk, ik wil niet te veel in detail treden, maar er was veel politiek gaande, bepaalde mensen deden bepaalde dingen, bepaalde mensen wilden geen contracten ondertekenen, dus ik wist dat er iets aan de hand was”, zei Malik over het moment dat de boyband uit elkaar viel. „Er waren duidelijk onderliggende problemen, zoals ook binnen onze vriendschappen. We waren al vijf jaar elke dag samen en we werden ziek van elkaar, als ik heel eerlijk ben.”

Nu hij niet meer in One Direction zit, is hij „nog steeds nerveus” om een solo-optreden te geven. Hij toerde niet meer en trad slechts drie keer live op in 2016. „Ik ben nu nog steeds nerveus omdat het een paar jaar geleden is dat ik op het podium heb gestaan, maar ik heb ook energie”, aldus Malik tegen Cooper. „Ik heb het gevoel dat ik iets te geven heb en ik wil het podium weer op, er weer zijn en dat voelen.”

In het interview vertelt Malik dat hij ook aan nieuwe muziek werkt. „Ik ben een plaat aan het maken waarvan ik denk dat mensen het niet echt gaan verwachten, het is een ander geluid voor mij”, zegt hij. „En er zit meer een verhaal in, zoals ervaringen uit het echte leven en zo. Mijn dochter wordt een paar keer genoemd.” In 2020 kreeg hij samen met Gigi Hadid, inmiddels zijn ex, dochtertje Khai. Malik probeert een goed voorbeeld voor haar te worden. „Daarom doe ik zelfs dit interview. Ik kreeg altijd veel angst bij het voeren van een gesprek als dit en ik wil dat ze naar me kijkt en zegt: Yo, mijn vader doet dit.”