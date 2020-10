Tiësto gaat dochter tweetalig opvoeden

De 51-jarige Tiësto, die eigenlijk Thijs Verwest heet, hoopt dat zijn dochter een bijzondere band krijgt met het thuisland van haar vader. „Ik hoop ook echt dat ze een speciale interesse zal hebben in de Nederlandse cultuur. Ik ben zelf ook een oer-Hollandse jongen die toevallig in Amerika woont”, vertelt de dj, die over een paar weken voor het eerst vader wordt, woensdagochtend op SLAM!

Of het meisje een Nederlandse of Amerikaanse naam krijgt, weet hij nog niet. „Ik wilde haar eigenlijk een Nederlandse naam geven, maar in Amerika zijn de meeste namen toch lastig uit te spreken. We zijn het er onderling ook nog niet helemaal over eens, we hebben gelukkig nog een maand.”