Goodfellas-acteur Ray Liotta (67) overleden

Liotta was aan het filmen in de Dominicaanse Republiek voor de nieuwe film Dangerous waters. De opnames voor de serie Black bird waarin de acteur meespeelt, die is aangekondigd in juli in première te gaan op AppleTV, waren al afgerond.

De acteur werd in zijn carrière genomineerd voor een Golden Globe en hij won één Emmy Award. Hij speelde onder meer in de films Something Wild (1986), Goodfellas (1990), Cop Land (1997) en Hannibal (2001).

Liotta werd, toen hij een baby was, geadopteerd door een Schots-Italiaans echtpaar. Hij liet in 2000 door een privédetective zijn biologische moeder opsporen, waarna bleek dat hij vooral een Schotse achtergrond had.

De acteur laat een dochter achter, Karsen Liotta (23), die hij kreeg met actrice/producent Michelle Grace. Ook zij is actrice, en bedankte haar vader eerder op sociale media ’voor alles wat hij haar had geleerd’. Inmiddels stromen de steunbetuigingen aan haar adres daar binnen.

Liotta was sinds eerste kerstdag 2020 verloofd met Jacy Nittolo. Volgens Amerikaanse media zou zij met hem mee zijn gereisd naar de Dominicaanse Republiek.