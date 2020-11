Gordon kruipt in de huid van Donald Trump

„Grote hilariteit gisteren voor het programma ’even tot hier’. Vanavond op NPO1 om 21.30 kruip ik in de huid van Donald Trump. Waar andere uren nodig hebben voor make-up was ik in tien min klaar”, schrijft Gordon op Instagram bij een fragment van wat we kunnen verwachten.

Met een dikke laag oranje schmink, oranje gekleurd haar, een strak pak en knalrode stropdas kruipt Gordon in de huid van Donald Trump. In het Engels roept hij Trump vervolgens op het Witte Huis te verlaten.

„Beste Donald, ik weet dat het een moeilijke tijd voor je is, maar het is een moeilijke tijd voor iedereen. Iedereen heeft het zwaar, vooral jij! Daarom wil ik je adviseren het Witte Huis vrijwillig te verlaten. Dat is het enige wat er toe doet. Gedraag je en ben geen eikel, verlaat gewoon het Witte Huis. Alsjeblieft, voor de hele wereld, voor Amerika, maar voornamelijk voor Nederland, zodat Biden erin kan. Oké, ik zeg ’Bye then’.”