Advocaat: prins Andrew moet getuigen voor rechter

Dat zegt de advocaat van de vrouwen tegen de BBC. Volgens de advocaat heeft de prins mogelijk ’belangrijke informatie’ over het vermeende seksueel misbruik dat zich in de entourage van Epstein afspeelde. Andrew heeft tot nu toe altijd ontkend dat hij op de hoogte is van het misbruik.

Advocaat David Boies: „Wij willen een uitleg van prins Andrew. Hij was er vaak. Wat heeft hij gezien? Daar moeten we het over hebben.”

Epstein stierf in augustus in zijn cel in New York. Volgens de autoriteiten pleegde hij zelfmoord toen hij vastzat op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes.