Sultan van Brunei bij inhuldiging koning Maleisië

De sultan van Brunei woont dinsdag de installatieplechtigheid bij van de in januari gekozen Maleisische Yang di-Pertuan Agong (de Maleisische titel voor koning). In Kuala Lumpur zijn met het oog op de inhuldiging tal van straten en pleinen versierd. De regering heeft de bevolking een extra vrije dag gegeven om de plechtigheid op televisie te kunnen volgen.

Volgens het paleis is sprake van een extra historische dag omdat voor het eerst twee nakomelingen van eerdere koningen op de troon komen. De vader van sultan Abdullah was in de periode 1979-1984 Yang di-Pertuan Agong. Dat hij vijf jaar regeerde, komt door het Maleisische systeem: negen vorsten zijn om de vijf jaar om de beurt koning. De vader van koningin Azizah, destijds sultan van Johor, was aan de beurt tussen 1984-1989.

In die tijd was de nu 94-jarige Mahathir Mohamad ook aan de macht, en hij heeft ook deelgenomen aan de inhuldigingsplechtigheden voor de vaders van het nieuwe koningspaar.

