Bart Nolles kijkt uit naar Tour du Jour

Eén van de nieuwe gezichten is Roy Curvers, de 39-jarige teamgenoot van Tom Dumoulin bij Team Sunweb. Daarnaast zal voormalig renner Michael Zijlaard ook regelmatig langskomen in Breda, kondigde RTL 7 woensdag aan. Filemon Wesselink verzorgt vanuit Frankrijk de interviews en achtergrondreportages over de Tour de France.

Vorig jaar maakte Nolles zijn debuut als Tour Du Jour-presentator. „Ik kijk ernaar uit om voor de tweede keer Tour Du Jour te presenteren, want de Tour is toch wel het mooiste wielerspektakel van het jaar”, zegt Nolles. „De samenwerking met Michael Boogerd is vorig jaar goed bevallen. Onlangs ben ik met hem mee geweest in de ploegleiderswagen. Wat een ervaring! Dat er in koersen niet tientallen ongelukken gebeuren vind ik knap. Bizarre hectiek bij de renners en volgers in de karavaan. Ben benieuwd hoe de strijd om de gele trui zal zijn en kijk uit naar het sprintgeweld van Dylan Groenewegen.”