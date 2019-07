Jan Slagter baalt van ’chaos’ bij Commissariaat

„Dit is écht heel ernstig”, aldus Slagter. „Ik stel de taak van het Commissariaat absoluut niet ter discussie. En het is goed dat wij als programmamakers en omroepen worden aangesproken op onze integriteit. Het is goed dat kijkers en luisteraars weten dat wij onafhankelijk zijn en geen sluikreclame of verborgen boodschappen brengen. Maar dan moet de integriteit van die waakhond óók als een paal boven water staan.”

Slagter vindt dat minister Arie Slob snel moet ingrijpen bij het Commissariaat, dat zelf in een reactie stelde dat het woord „chaos” overdreven is. „Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland”, aldus de waakhond. In het artikel werd onder meer duidelijk dat een aantal commissarissen omstreden nevenfuncties hebben waarover zij niet open zijn geweest.

Yvon Jaspers

„Er is geen directeur meer, er is nog maar één commissaris, het Commissariaat kan nu helemaal geen beslissingen nemen”, vatte Slagter in het NPO 1-programma Mediaforum samen. „In principe kunnen wij onze Heel Holland Bakt-artikelen weer bij de Albert Heijn neerleggen en kan Yvon Jaspers haar servies weer gaan verkopen.”

Max-succes Heel Holland Bakt kreeg in 2015 een boete, omdat Albert Heijn in de gelegenheid was gesteld om geld te verdienen aan de producten van het populaire tv-programma. De VARA kreeg in 2012 een boete omdat in De Wereld Draait Door Yvon Jaspers ongestoord de ruimte kreeg om haar servies aan te prijzen.

Het Commissariaat berispte de Boer zoekt Vrouw-presentatrice en KRO-NCRV eerder dit jaar, omdat haar nevenfuncties bij veevoedergigant ForFarmers niet zorgvuldig waren beoordeeld.