Castingbureau dumpt Chris Noth na verdenking seksueel misbruik

Noth, die al jaren gestalte geeft aan het Sex And The City-personage Mr. Big, wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De twee stapten afzonderlijk van elkaar naar The Hollywood Reporter, dat het nieuws donderdag naar buiten bracht. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 2004 en 2015. Noth zou met beiden vrouwen tegen hun wil seks hebben gehad.

De inmiddels 67-jarige Noth ontkent de aantijgingen. In een verklaring zegt hij dat alles met wederzijdse toestemming is gebeurd. „De beschuldigingen tegen mij, geuit door personen die ik jaren, of zelfs decennia geleden heb ontmoet, zijn niet waar”, stelt hij. Volgens hem kunnen „deze verhalen” van ”30 jaar of 30 dagen geleden zijn” en betekent ’nee’ bij hem altijd ’nee’.