’Dé kans voor online proeftuin’

Directrice Emily Ansenk: „Mijn stressbestendigheid is wel toegenomen.” Ⓒ Foto Lenny Oosterwijk

Toen Emily Ansenk in 2008 bij de Rotterdamse Kunsthal begon, dook het land net een zware economische crisis in. En nu, in haar eerste jaar als directeur van het Holland Festival, moest het festival door de coronacrisis voor het eerst in 73 jaar worden afgelast. „Ik had me mijn start wel anders voorgesteld ja”, verzucht ze. Bill T. Jones zou de associate artist zijn dit jaar, maar in plaats van in Amsterdam, zit hij vast in New York. De danser, choreograaf en schrijver zou zelf voor het eerst in vijftien jaar weer te zien zijn geweest op het podium in Deep Blue Sea, maar ook Curriculum en Prayers of the People stonden op het programma.