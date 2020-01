xxx Ⓒ Foto Talpa

SBS6 heeft na de Meilandjes een nieuwe realitytroef: ’de scheetjes’ Hans en Karin. Hun emigratieavontuur naar Bonaire – eerder te zien in Ik Vertrek – krijgt vanaf vanavond een vervolg. Ze willen hun golfbaan uitbreiden met een resort. „Maar we hebben nog steeds geen grond”, zegt Hans. „Voor elk probleem is een oplossing, je moet ’m alleen nog zien te vinden.”