Britney Spears deelt teaser nieuwe single in string

„Hier ze je mij dertien seconden dansen op hakken, net voordat ik mijn haar paars verf. Dit is een teaser van mijn single Get Naked’, schrijft ze bij het fragment op Instagram. Ze doet de titel van de single dan ook eer aan, want te zien is hoe ze wulps beweegt in een knalrood niemendalletje waarbij haar derrière enkel gehuld is in een string.

De aankondiging komt als een grote verrassing. Eind 2021 liet Britney nog weten niet te verwachten ooit weer muziek te maken. „Mensen hebben geen idee hoeveel afschuwelijke dingen mij zijn aangedaan. Na alles wat ik heb meegemaakt, ben ik bang voor mensen en de muziekindustrie. Zij hebben me echt heel veel pijn gedaan!”, onthulde de zangeres toen. „Dat ik niet meer met muziek bezig ben, is mijn manier om ’fuck you’ tegen mijn familie te zeggen.”

Met dit statement bracht ze haar fans in verwarring gezien ze een week daarvoor nog deelde wel degelijk bezig te zijn met nieuwe muziek. „Na wat mijn familie me jaren geleden probeerde aan te doen moest ik mijn eigen cheerleader zijn! God weet dat zij dat niet waren, dus ik las wat over mezelf en dit is wat ik vond: ’Multi-platina, Grammy Award-winnend popicoon Britney Spears is een van de meest succesvolle en gevierde entertainers in de popgeschiedenis met bijna 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Alleen al in de VS heeft ze meer dan 70 miljoen albums, singles en liedjes verkocht’”, pende ze neer bij een video waarin ze haar zangkunsten ten gehore brengt. „Ik ben hier om mijn witte ’classy’ familie eraan te herinneren dat ik niet vergeten ben wat ze me hebben aangedaan en dat ik dat ook nooit zal vergeten! Pssst, nieuw liedje in de maak.”

De zangeres verwijderde het bijschrift bij de video, maar de clip zelf liet ze wel staan. Nu, zeven weken later, komt er dan eindelijk duidelijkheid en blijkt de zangeres dus inderdaad te werken aan een nieuwe single. Het is nog niet bekend wanneer Get Naked uitkomt.