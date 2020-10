Het geheime liefdesleven van Anna Wintour

Ⓒ Getty Images

Afgezien van het wilde gerucht dat Anna Wintour ooit een paar spannende dagen met Bob Marley zou hebben doorgebracht – iets wat ze zelf overigens ontkent – wordt er zelden gesproken over het liefdesleven van de beroemde hoofdredacteur van Vogue. Nu de Queen of Fashion in scheiding ligt, komt daar echter verandering in. Wintour mag zelf dan proberen haar privéleven uit de schijnwerpers te houden, de reden van de breuk én een vermeende nieuwe liefde liggen al op straat.