Netflix-hit Fargo stopt na vijf seizoenen

Sterren

Paul de Leeuw had Ranking the Stars graag gehouden

Paul de Leeuw had Ranking the Stars, het programma dat hij bijna vijftien jaar met veel succes presenteerde, graag gehouden. Maar hij weet ook dat „het soms zo werkt in Hilversum, it’s all in the game.” Dat laat zijn woordvoerder zaterdag in een korte reactie weten.