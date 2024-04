Giuffre: ’Ik zag Clinton op sekseiland Epstein en ik deelde het bed met Andrew en andere prins’

Het veelbesproken Epstein-dossier beheerst al dagenlang het nieuws. Naar verwachting zijn nu alle juridische documenten over de in 2019 overleden Jeffrey Epstein vrijgegeven. De files geven inzicht in de smaadzaak die de Amerikaanse Virginia Giuffre, de vrouw die zegt jarenlang misbruikt te zijn door Epstein, in 2015 had aangespannen tegen Epsteins vertrouweling Ghislaine Maxwell. De verklaring van Giuffre in die zaak is maandagavond gepubliceerd. Daarin zegt ze onder meer oud-president Bill Clinton op het beruchte ’sekseiland’ van Epstein te hebben gezien.

