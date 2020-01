Radio 10 roemt overleden radiolegende Tom Mulder

„Een groot radio-icoon is niet meer. Zijn unieke stijl, stem en humor maakten van hem een legende”, schrijven medewerkers en oud-medewerkers van de zender in een rouwadvertentie. Mulder overleed op 2 januari op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Zijn collega’s noemen hem „herkenbaar uit duizenden.” „We zullen zijn unieke programma’s en zijn motto ’de koffie is bruin en de hits zijn goud’ nooit vergeten. Tom is de grondlegger van Radio 10 en zonder zijn vechtlust was het huidige Radio 10 er niet geweest.”

De radiozender stuurt daarnaast zijn medeleven aan Mulders vrouw en familie. Ook zij heeft een rouwadvertentie geplaatst in dezelfde krant. „Intens verdrietig heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve dappere man.” Van Mulder is in besloten kring afscheid genomen.

De presentator begon zijn radioloopbaan in 1969. Onder de naam Klaas Vaak presenteerde hij zijn eerste programma bij de toenmalige piratenzender Radio Veronica. In 1973 verhuisde hij naar de TROS, waar hij programma’s als de Havermoutshow, 50 pop of een Envelop en Nachtwacht tot grote successen maakte. Na zijn tijd bij de TROS was hij actief voor het eerste commerciële radiostation in Nederland, Cable One. In 1991 ging de presentator aan de slag bij Radio 10 Gold, waar hij programmadirecteur werd. In die functie wist hij het radiostation uit de financiële problemen te halen. In mei 2004 vierde Mulder zijn 35-jarig radiojubileum.