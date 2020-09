’Ik was bang dat Simon Cowell het niet zou overleven’

Aan The Sun vertelt ze: „Ik was echt in paniek dat dit hem fataal kon worden. Het was zenuwslopend. Ik kreeg een berichtje ’s avonds. Ik kon daarna echt niet meer slapen.” Ze zegt dat ze zich fysiek onpasselijk voelde. „Omdat ik niet wist heo erg het was. Ik wist niet wat er precies gebeurd was. Ik wilde dat hij leefde, maar ik wilde ook dat nog zou kunnen lopen.” Om hem een hart onder de riem te steken, stuurde Amanda hem wat presentjes, waaronder Lego en kasjmieren sokken.

Volgens haar zou Cowell er intussen in elk geval mentaal goed aan toe zijn. Zij heeft contact met zijn vriendin Lauren Silverman. „De mooie Lauren zorgt ervoor dat hij positief gestemd blijft. Ze zorgt de hele dag door voor hem. En ik weet dat een van onze producers hem van de week gesproken heeft en die zei dat hij geweldig klonk.”

Amanda denkt ook dat het befaamde jurylid wel bij de finale van BGT zal zijn, ’in één of ander vorm, omdat hij het niet zou willen missen’. Maar volgens een bron van ITV zit dat er niet in. „Hij is overduidelijk een groot verlies, maar we zijn erg gelukkig met het talentvolle panel.”

Cowell was ook jurylid van America’s Got Talent. Daar werd hij vervangen door zangeres Kelly Clarkson.