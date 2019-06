Douwe Bob ontfermt zich over hondje

„Ik kwam een klein zwervertje tegen. Ze was lief... Ze was een kleine poepie...” Zijn volgers reageren massaal met hartjes en vinden het beestje ’te lief’ en het feit dat de zanger zich over hem heeft ontfermd ’zo schattig’. Een fan vraagt zich bijdehant af: „Het is inderdaad een schatje, maar als zij op een spijkerbroek ligt en onder een shirt... wat heb jij dan (nog) aan?”

Een post later blijkt het ’zwervertje’ Douwe Bobs eigen hondje Tammy te zijn, die dit keer heel wat minder schattig in de camera kijkt.