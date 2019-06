Kim Kardashian opnieuw naar het Witte Huis

De 38-jarige realityster ontmoette president Trump en gaf een stevige toespraak over wat ze allemaal doet om ex-gevangenen te helpen. Ze richtte zich speciaal tot Trumps dochter Ivanka en haar man Jared, die volgens haar echt hadden gevochten om haar in het Witte Huis te krijgen.

Ze vertelde over de vele bezoeken die ze intussen heeft afgelegd aan verschillende gevangenissen. Aanvankelijk had ze weinig binding met de mensen die daar binnen zitten. Nu is ze helemaal daar waar ze wil zijn in haar leven, om het verschil te maken, zo schrijft E News.

Het juiste doen

„Ik wilde het juiste doen”, liet Kim weten, „maar ik wist niet hoe of wat te doen.” De vele gesprekken met gevangenen hebben haar hart nu helemaal geopend, waardoor ze alleen nog maar meer wil doen. Een van haar ideeën is om ritten mogelijk te maken naar sollicitatiegesprekken, werk of familie. „Dat is heel belangrijk en hard nodig.”

Eerder werd al bekend dat Kim net als haar vader Robert Kardashian advocaat wil worden. Ze volgt een rechtenstudie om strafrechtadvocaat te worden en hoopt in 2022 af te studeren.