Queen zet jarenlange traditie opzij voor corona

Dit zal gebeuren door de geestelijken die daar verblijven. Vanwege de coronacrisis is de Abbey gesloten voor publiek. Dat is ook de reden voor het niet luiden van de klokken.

Koningin Elizabeth, die in februari 1952 haar overleden vader koning George VI opvolgde, werd ruim een jaar later op 2 juni 1953 in een met pracht en praal omgeven drie uur durende plechtigheid gezalfd en gekroond in Westminster Abbey. De kerk herinnert daar nog jaarlijks aan door op de dag van de kroning de klokken te luiden.

Koningin Elizabeth (94) zelf is dinsdag in Windsor Castle waar ze zich op 19 maart terugtrok vanwege de coronacrisis. Ook prins Philip, die later deze maand 99 jaar hoopt te worden, voegde zich daar bij haar.