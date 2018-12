David Cassidy in kritieke toestand in ziekenhuis

Cassidy werd drie dagen geleden met grote spoed naar het ziekenhuis in Florida gebracht. Sindsdien is zijn situatie alleen maar verslechterd. De familie van David is bij hem in het ziekenhuis om hem te ondersteunen. Naar verluidt zijn zij door de doktoren op het ergste voorbereid.

Bronnen dichtbij die familie vertellen dat de voormalige ster al twee maanden gezondheidsproblemen heeft. De acteur, die als tiener in de rol van Keith Partridge in de populaire serie The Partridge Family wereldberoemd werd en later als artiest optrad, liet in 2008 al weten te kampen met een alcoholverslaving, al is het niet duidelijk of dit oorzaak is van het orgaanfalen.

In februari kreeg de zanger en acteur de diagnose dementie. Dat was voor hem geen verrassing aangezien zijn opa en moeder ook dement werden. Hij besloot daarna te stoppen met toeren om zich te focussen op zijn ’gezondheid en geluk’. „Ik wil focussen op wat ik ben, wie ik ben en wie ik ben geweest, zonder afleidingen. Ik wil liefhebben. Ik wil van het leven genieten”, zei hij toen.