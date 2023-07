Zangeres Meghan Trainor verwelkomt tweede kind

„Op 1 juli (ons 7-jarig jubileum van onze eerste date) verwelkomden we Barry Bruce Trainor in de wereld”, schrijft ze. Volgens Trainor lag hij in een dwarsligging. „Maar we hadden een geweldige, succesvolle keizersnede en ik kreeg eindelijk mijn huid-op-huidtijd.” In het bericht bedankt ze de dokters en verpleegkundigen van het ziekenhuis.

Afgelopen januari bevestigde de 29-jarige zangeres haar zwangerschap. Haar andere zoontje Riley werd geboren in februari 2021, ook via een keizersnede.

Trainor en Sabara (31), die als acteur doorbrak in Spy Kids, zijn sinds december 2018 getrouwd. Eerder gaf de zangeres aan dat ze graag vier kinderen wil. „Ik ben halverwege”, zei ze in februari tegen People.