Shakira ontkent belastingfraude

De Zuid-Amerikaanse superster arriveerde rond 09.50 uur bij de rechtbank van Esplugues de Llobregat, waar zij werd opgewacht door een meute aan journalisten. Dit meldt Nieuwsblad.

Justitie beschuldigt de 42-jarige vriendin van voetballer FC Barcelona-speler Gerard Piqué ervan dat zij via belastingparadijzen zo’n 14,5 miljoen aan belasting heeft weten te ontduiken. In totaal heeft het Openbaar Ministerie zo’n zes aanklachten tegen de in Barcelona wonende zangeres geformuleerd.

Shakira wordt ervan verdacht tussen 2011 en 2014 geen belasting in Spanje betaald te hebben. Volgens haar advocaten komt dat omdat ze toentertijd in haar huis op de Bahama’s woonde. Sinds 2011 woont ze samen met Gerard Piqué, maar heeft in 2015 pas Spanje als haar fiscale residentie opgegeven.

Eerder probeerde de Spaanse belastingdienst al een schikking te treffen, maar Shakira ging daar niet mee akkoord. Hierom wordt zij nu voor de rechter gedaagd.

Piqué en Shakira hebben sinds 2011 een relatie. Samen zijn ze de ouders van twee zonen.