Het nieuws over de gratie van Frank Masmeijer is als een bom ingeslagen in showbizzland. Het was de handtekening van koning Willem-Alexander die ervoor zorgde dat de gevallen tv-presentator anderhalf jaar eerder dan verwacht weer op vrije voeten staat. In Strikt Privé De Podcast bespreekt entertainmentverslaggever Jordi Versteegden met hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere werkdag het laatste entertainmentnieuws. Verder in de podcast: hoe André Hazes en Monique Westenberg hun volgers in de maling nemen met mysterieuze berichten op social media.

Meer