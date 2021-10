Premium Het beste van De Telegraaf

Op Claw Boys Claw kun je rekenen

— Titel: Kite — Artiest: Claw Boys Claw

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Voor de boekhouders: met Kite zijn we toe aan het dertiende studioalbum van Claw Boys Claw. De band rond Peter te Bos (zang) en John Cameron (gitaar) kruipt richting haar 40-jarig bestaan in 2023, maar met uitzondering van de periode 1997-2008 kun je als fan of bewonderaar gewoon om de paar jaar op de Amsterdamse rockers rekenen.