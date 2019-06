Ex Khloé Kardashian duizenden dollars kwijt aan andere ex

Met haar kreeg hij een zoontje, Prince. Een rechter heeft nu bepaald dat de basketballer maandelijks diep in de buidel moet tasten voor Jordan, die hij voor Khloé verliet terwijl ze hoogzwanger was. Dit meldt OK! Magazine.

De 28-jarige Tristan betaalde in eerste instantie 15.000 dollar per maand voor de 2-jarige Prince, maar hiermee nam Jordan geen genoegen. Zij meende dat hun zoon recht heeft op dezelfde luxe lifestyle als zijn vader en halfzusje True, die nu 14 maanden oud is. Daar was de rechter het kennelijk mee eens en dus moet de basketballer, totdat Prince 18 jaar wordt, elke maand zijn nieuw vastgestelde alimentatie van 40.000 dollar overmaken.

Verder moet de basketballer elke maand 1250 dollar op Prince zijn spaarrekening storten, is hij verantwoordelijk voor een privéleraar die maandelijks 2000 dollar kost en moet hij alle kosten voor een privéschool betalen, mocht zijn zoon daar later naar toe gaan.