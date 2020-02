The Kik gaat via de 80’s de diepte in

The Kik met v.l.n.r. Arjan Spies, Paul Zoontjes, Dave von Raven, Ries Doms en Marcel Groenewegen. Ⓒ Foto’s Guy Kokken

Ja natúúrlijk vallen op nieuw The Kik-album Jin in eerste instantie de synthesizers op en de duidelijke jaren 80-stijl. Maar wat pas echt bij je binnenkomt zijn die haarscherpe, de tijdsgeest teisterende teksten van frontman Dave von Raven. „Overal maar schijt aan hebben is lastig”, bekent hij.