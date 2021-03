Enzo Knol showt nieuwe woning

„Dames en heren, het is prachtig weer vandaag. Alsof het zo heeft moeten zijn, want vandaag is voor ons een heel belangrijke dag: we hebben zojuist de sleutels opgehaald van onze nieuwe woning!”, legt Enzo uit, terwijl hij samen met Myron voor het vrijstaande huis staat. Uit kadastergegevens blijkt dat hij zo’n 915.000,- euro voor de villa in Soesterberg heeft betaald.

„We gaan hier natuurlijk een hele mooie vlog van maken. Kijk eens hoe het erbij staat, wauw!”, voegt hij er aan toe. Enzo vertelt dat ze nog volop gaan verbouwen voordat ze hun intrek in het nieuwe stulpje nemen. Ook kondigt hij aan over twee dagen zijn eerste verhuisvlog te delen.