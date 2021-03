Oranje-spelers en bondscoach Frank de Boer in clip van Snelle

Het lied is volgens Snelle ’een ode aan het amateurvoetbal’ en gaat over jongens en meisjes die dromen van voetballen in Oranje. Ook bondscoach Frank de Boer duikt op in de videoclip. De Boer staat langs de lijn bij een voetbalwedstrijd tussen pupillen, waar een jongetje na het overschieten van een vrije trap teleurgesteld op de grond gaat zitten. Ineens ziet hij dan de internationals Van de Beek, Wijnaldum, Berghuis en Malen, die hem toejuichen. Vervolgens schiet hij de bal wel in het doel, wat hem een duimpje van De Boer oplevert.

Volgens de KNVB is het de eerste keer dat Oranje meewerkt aan een officiële videoclip. De voetbalbond hoopt zo kinderen te inspireren om (weer) te gaan voetballen, ook in coronatijd waarin de competities stilliggen.

„Ook ik droom er nog steeds wel eens van om te voetballen in Oranje”, zegt Snelle. „Nu voetbal ik nog steeds met vrienden van vroeger en het is eigenlijk gewoon het allerleukste om te doen.”

De rapper doneert samen met de KNVB en de spelers van het Nederlands elftal geld aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarbij gezinnen die te weinig geld hebben om te kunnen voetballen kunnen aankloppen voor het betalen van de contributie en materialen.