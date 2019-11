Jaimie Vaes reageert op haatreacties

De styliste, die ook bij MTV het programma Just Tattoo of Us Benelux presenteerde, laat weten wat alle kritiek met haar doet. „Als we eerlijk zijn, in het dagelijks leven kan je ook niet iedereen leuk vinden alleen wordt daar minder in je gezicht gezegd. Alleen nu met de hele online wereld heb je gewoon een platform waar mensen hun ongezouten mening kunnen geven. Waar is die op gebaseerd? Een vooroordeel, oké fair enough, maar dat wordt in één keer voor je voeten gegooid en in het begin had ik daar wel moeilijk mee”, aldus Jaimie.

Ze legt uit dat haar vriend daar minder moeite mee heeft. „Als ik wel eens wat zeg, dan zegt Jorik ’pfff, waar kijk je naar’. Hem boeit het echt niet, dus dat scheelt. Maar goed, hij is er iets meer mee opgegroeid.”

Wat haar het meest verbaasd? „Ik krijg wel eens berichten van oma’s, dan heb ik mij echt moeite om in te houden. Dan wil ik het liefst een bericht sturen, maar denk ik ’nee’, ik ga mij niet verlagen tot hun niveau, maar dat is soms lastig. Er zitten soms mensen bij dat je denkt ’vrouw of man, hoe is het mogelijk?!’”