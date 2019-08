Sting boos op Braziliaanse president na weigering donatie Amazone

De Franse president Emmanuel Macron had aangegeven 22 miljoen dollar te willen doneren om de bosbranden in het regenwoud te bestrijden, maar dit weigerde zijn Braziliaanse collega in eerste instantie onder meer vanwege eerder gedeelde kritiek op het Braziliaanse volk. Bolsonaro kwam hier vervolgens weer op terug en zegt nu wel bereid te zijn het bedrag aan te nemen als het land zelf de controle over de donatie mag houden.

Sting vindt het belachelijk dat de president het geld eerder niet wilde aannemen. „Dit is niet de tijd om ouderwets nationalisme de overhand te laten nemen in een wereld waarin we allemaal dezelfde lucht inademen en waarin we allemaal lijden onder de consequenties van bewuste nalatigheid.” De 67-jarige zanger vindt het heel belangrijk dat de bosbranden onder controle komen omdat deze op wereldwijde schaal een effect hebben. „De Amazone de longen van de aarde noemen, is anatomisch niet helemaal correct, maar geeft wel aan hoe essentieel en onvervangbaar het gebied is voor het welzijn van onze planeet.”

Sting zet zich al jaren in voor het behoud van het regenwoud en richtte in 1987 zelfs een organisatie hiervoor op. Ook nu helpt zijn goede doel mee. De zanger is overigens niet de enige ster die steun biedt. Leonardo DiCaprio doneerde met zijn milieu-initiatief al 5 miljoen dollar.