Dochtertje Mark Labrand drie maanden te vroeg geboren

De 35-jarige Mark en zijn vrouw Stephanie vinden het moeilijk dat ze hun dochtertje nog niet mee naar huis kunnen nemen. „Natuurlijk is het lastig haar daar iedere keer achter te laten en met lege handen thuis te komen, maar haar vechtlust en kracht die tot nu toe voor alleen maar goede berichten zorgen, maken ons zo blij en dankbaar.”

Vida is volgens de dj net zo ongeduldig als hij. „Het knokken heb je van ons allebei en je blakende gezondheid van je geweldige moeder, die je nog twee dagen in het ziekenhuis heeft binnengehouden (met 10cm!! ontsluiting) zodat je aan kon sterken.”

Bij Radio 538 vertelde hij vanochtend hoe het verliep. „Ik zat mijn liefje Stephanie te ontbijten en zij schiet opeens tegen het plafond. Buikkramp, want daar denk je aan als je pas 27 weken bent. Dat werd een belletje naar de verloskundige en binnen een kwartier waren we met gillende sirenes in het AMC, waar we fantastisch zijn geholpen.”

„Mijn vrouw kreeg eigenlijk maar één missie, hou die dochter nog 48 uur binnen want dan kan ze nog medicatie krijgen die haar longen aansterkt. En ja mannen, vrouwen kunnen dat. En dat heeft ze gedaan, op karakter, op moederinstinct. Zo is twee dagen later onze prachtige maar vooral gezonde dochter geboren.”, zei Mark. Hij geeft aan dat alle testen en uitslagen goed zijn en hij en zijn vrouw zijn vervuld met liefde.

De radio-dj had tijdens de bekendmaking van de zwangerschap al even gehint naar de naam. „Een paar maanden geleden toen ik dit bekend maakte, draaide ik Coldplay met Everyday Life: Life, leven, of zoals ze in Spanje zeggen waar ik ben getrouwd, Vida.”, zei Mark. Vervolgens droeg hij de track Viva La Vida op aan zijn dochter.