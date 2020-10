Hierin volgt prins William Queen Elizabeth en Philip op

De FFI werd in 1903 opgezet en is ’s werelds oudste internationale organisatie voor dieren in het wild. Williams grootmoeder, koningin Elizabeth, was bijna zeventig jaar lang beschermvrouwe van de stichting. De FFI richt zich op het beschermen van de biodiversiteit en op bedreigde dier- en plantensoorten. De organisatie is wereldwijd in meer dan veertig landen actief.

De BTO zet gemeenschappen die lokale vogelsoorten en hun natuurlijke habitat beschermen in het zonnetje. Via haar netwerk van vrijwilligers verzamelt de organisatie gegevens om meer te weten te komen over de natuur, op basis waarvan beslissingen over het behoud van de vogelsoorten genomen kunnen worden. Prins Philip, Williams opa, was ruim dertig jaar lang beschermheer van de BTO.