Rechtbankdocumenten onthullen ’rovende’ Rocky ’Sylvester Stallone deelt eerste stoot uit in scheidingsstrijd’

Voor Hollywoodtermen was Sylvester Stallone (76) al een eeuwigheid getrouwd met zijn veel jongere vrouw Jennifer Flavin (54). Maar het 25-jarig huwelijk ligt nu aan diggelen, hebben beiden erkend. Er gingen even geruchten dat hun liefdesgeluk was stukgelopen op hun rottweiler! Sylvester ’Rocky’ Stallone heeft dat intussen ontkend en beiden spreken via de officiële weg nog vol liefde over elkaar. Maar dat er een en ander wordt uitgevochten, blijkt wel uit onthullende rechtbankdocumenten.