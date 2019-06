Maria Tailor opgenomen in ziekenhuis met stressklachten

Op Instagram schrijft Maria: „Wanneer je je zoveel bezighoud met randzaken in plaats van goed voor jezelf zorgen, roept je lichaam je op een bepaalt moment terug. Hoe vervelend ik het ook vind dat ik de afgelopen week niet thuis bij mijn kindjes kon zijn of lekker aan het werk bij @mariatailor_hq is het goed dat ik nu weliswaar gedwongen de rust neem en werk aan het herstel van mijn lichaam.”

Daarnaast bedankt ze haar familie en vrienden. „De groepsapps die zijn aangemaakt voor de zorg van mijn heerlijke kindjes. Familie en vrienden die elke dag naast mijn bed staan om mij te steunen. Thank god they always bring good food!!! ❤❤❤”

Vorig jaar scheidde de 35-jarige mode-ontwerpster van Jeroen van den Berg. De man met wie ze twee kinderen, Amelie en Jean, heeft. Recent haalde Jeroen nog fel naar haar uit op Instagram. Hij schreef: „Zo gek, de liefde. Hoe we toen zo verliefd waren, hoe blind die liefde echt maakt, hoe ver we nu uit elkaar staan, en echt het slechtste naar boven komt. Bedankt voor die mooie kindjes, bedankt voor die leuke momenten, bedankt dat we alles hebben geprobeerd! Dag Maria. Tabee, wat je ook allemaal over me verkondigd; het gaat je goed!”