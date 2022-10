Robbie ’Hagrid’ Coltrane overleed na meervoudig orgaanfalen

Coltrane had onder meer een sepsis, een infectie in de luchtwegen en hartproblemen. Ook was niet zo lang geleden bij hem diabetes en obesitas vastgesteld. De 72-jarige acteur stierf vorige week in een ziekenhuis vlak bij zijn huis in de Schotse plaats Larbert.

Coltrane speelde in alle Harry Potter-films het geliefde personage Hagrid. Ook was hij te zien in onder meer de James Bond-films GoldenEye (1995) en The World Is Not Enough (1999) en Ocean’s Twelve (2004). De acteur won drie BAFTA’s, de belangrijkste Britse film- en televisieprijzen, voor zijn rol in de serie Cracker.