Proces R. Kelly uitgesteld tot september

Rechter Ann Donnelly stelde donderdag de nieuwe datum vast. Daarmee is de oorspronkelijke datum van het proces, 7 juli, komen te vervallen.

De rapper zit momenteel vast in Chicago in afwachting van meerdere rechtszaken. Hij wordt onder andere beschuldigd van afpersing en sekshandel.

In maart greep Kelly de coronacrisis aan om de rechter te vragen of hij de gevangenis uit mag. Hij stelde in de bak extra risico te lopen besmet te raken met het coronavirus. Dit verzoek werd afgewezen.