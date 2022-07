Acht jaar cel geëist tegen Shakira vanwege belastingontduiking

Volgens de aanklagers heeft Shakira met een netwerk van zeker veertien ondernemingen inkomsten voor de Spaanse belastingdienst verborgen gehouden. De popster met de losse heupen zou tussen 2012 en 2014 meer dan de helft van elk jaar in Spanje hebben verbleven.

Shakira’s advocaten zeggen dat ze op de Bahama’s woonde en pas in 2015 naar Spanje verhuisde. Ze had sinds 2011, e tot voor kort, een relatie met de Catalaanse voetballer Gerard Piqué, die bij FC Barcelona speelt. Ze hebben twee kinderen. Volgens de aanklagers heeft Shakira inderdaad ooit een huis gekocht op de Bahama’s, maar is ze daar in de betreffende belastingjaren geen dag geweest.

Shakira heeft een schikking met de Spaanse justitie over de aanklachten van belastingontduiking geweigerd. Het is niet bekendgemaakt wat justitie als schikkingsbedrag had voorgesteld.