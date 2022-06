Matthew McConaughey zamelt geld in voor nabestaanden Uvalde

De acteur bezocht Uvalde deze week samen met Camila, hun kinderen Levi (13), Vida (12) en Livingston (9) en zijn broer Rooster. Op de website van de Just Keep Livin’ Foundation van Matthew en Camila schrijven ze dat alhoewel de gemeenschap daar het ontzettend zwaar heeft, de steun „van families aan families, van vreemden aan de lokale bevolking” in Uvalde erg mooi is.

„Na de eerste shock is de plaats nu van start gegaan met uitvaarten en het rouwproces, dat zal doorgaan voor de kinderen die het overleefd hebben, de families en de hele gemeenschap. Die zal aanhoudende rouwbegeleiding en steun nodig hebben op de lange weg die voor hen ligt”, aldus het statement. „Help ons alsjeblieft de mensen uit Uvalde te helpen. Honderd procent van de donaties gaat naar rouwbegeleiding, kosten rond de uitvaarten en andere hulp.”

De acteur riep direct na de schietpartij op tot actie, alhoewel hij in zijn statement op social media tot frustratie van velen niet specifiek zei dat hij daarmee het aanpakken van de wapenwetgeving bedoelde. In de verklaring stelde hij onder meer: „De oproep voor elke Amerikaan is nu om langer en dieper in de spiegel te kijken en onszelf af te vragen waar we nu echt waarde aan hechten en hoe we het probleem oplossen. Welke kleine opofferingen zijn we als individuen bereid te doen voor een veiliger land, staat en buurt? Dit is een epidemie die we kunnen beheersen, en aan welke kant we ook staan, we weten allemaal dat we het beter kunnen doen. We moeten het beter doen.”