Scriptschrijver The Crown: ’Ik verwacht dat we stoppen met filmen uit respect’

„The Crown is een liefdesbrief aan haar en ik heb voor nu verder niets toe te voegen, alleen stilte en respect”, meldt Morgan. „Ik verwacht dat we ook stoppen met filmen uit respect.”

De opnames van het zesde seizoen van de geprezen serie staan op het punt van beginnen. The Crown zal zich deze keer richten op de jaren negentig met in het bijzonder de periode rond de dood van prinses Diana in 1997.

Eerder werd bekend dat er in totaal zes seizoenen van de Britse dramaserie zullen verschijnen. Het vijfde seizoen gaat later dit jaar in première. De rol van Elizabeth wordt in de laatste twee seizoenen gespeeld door actrice Imelda Staunton.