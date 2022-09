Drew Barrymore: ’Britney Spears en ik hebben een diepe band’

„Britney en ik zijn ongeveer anderhalf jaar geleden bevriend geraakt. We wisselden een soort ’geheime berichten’ uit. En ik weet dat dat belachelijk klinkt. Maar het was precies het tegenovergestelde”, vertelt Barrymore. „Het was heel verbindend en eerlijk. We hebben allebei veel meegemaakt.”

De Charlie’s Angels-ster voelde zich ’gedwongen’ om contact op te nemen met Britney, omdat ze haar wilde bijstaan in het ’vechten voor haar vrijheid’. „We hebben een diepe band gevonden.”

Barrymore was een van de grote namen die was uitgenodigd voor het huwelijk van Britney en Sam afgelopen juni. Tot de andere aanwezige sterren behoorden Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez en Donatella Versace. „Het was intiem, het was sprookjesachtig. Het was heel mooi, er was geen pers aanwezig. Het was precies de manier waarop Britney het wilde doen. We hadden de tijd van ons leven”, vertelt een trotse Barrymore.