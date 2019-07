Ook Lizzo wil Ursula spelen in Little Mermaid

De muzikante, die eigenlijk Melissa Viviane Jefferson heet, deelde op Twitter een nieuwsbericht over haar naamgenoot en voegde daar een huilende emoji aan toe. Daarna postte ze een ouder filmpje van zichzelf verkleed als Ursula, waarin ze het nummer Poor Unfortunate Souls zingt.

De live-action remake van The Little Mermaid moet in 2020 uitkomen. De animatiefilm, in Nederland ook uitgebracht als De Kleine Zeemeermin, was een grote hit in 1989. Net als bij de remakes van onder meer Aladdin en The Lion King, zal ook in de nieuwe versie van The Little Mermaid muziek uit het origineel worden gecombineerd met nieuwe nummers. Destijds ging het nummer Under The Sea er vandoor met een Oscar.