Vlamousse maakt het bespreekbaar

Maya van As (l.) en Brigitte van Bakel. Ⓒ Foto Vincent van Kleef

Een opmerkelijk duo is het. De langbenige, half Kaapverdiaanse Brigitte van Bakel en de blonde, nogal aanwezige Maya van As. In alles zijn zij elkaars tegenpolen, maar toch vormen zij samen het cabaretduo Vlamousse dat in 2019 weliswaar strandde in de halve finale van het Leids Cabaret Festival, maar uiteindelijk toch nog werd beloond met de Studentenjuryprijs.