Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries organiseren knipbeurten in theaters

Het idee van de zogenoemde ’Kapsalon-Theaterdag’ begon bij Ebbinge, die theater De Kleine Komedie in Amsterdam heeft omgedoopt tot Kapsalon De Kleine Komedie. Klanten kunnen een afspraak boeken bij de kapper, terwijl op het podium artiesten optreden.

Vrijdag kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers aan dat theaters voorlopig nog niet open mogen, maar bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons wel. Wallis de Vries vond het idee van de Promenade-maker zo leuk, dat ze aan hem vroeg of ze het landelijk mocht uitrollen. Zelf treedt ze op in het Rensentheater in Emmen.

Ook theater Walhalla in Rotterdam, het Parktheater in Eindhoven en Theater Orpheus in Apeldoorn doen mee. Wallis de Vries roept alle theaters op mee te doen aan de actie. „Ik denk dat het mag, ik ga ervan uit dat het mag”, aldus de cabaretier.