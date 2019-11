Prins Andrew verliest steun van bedrijfsleven

Prins Andrew Ⓒ Hollandse Hoogte

Goede doelen waaraan prins Andrew is verbonden en sponsors van zijn maatschappelijke activiteiten beraden zich of zij de relatie met de in opspraak geraakte hertog van York nog wel willen voortzetten. Volgens de Financial Times hebben in elk geval KPMG en Aon laten weten afstand te nemen van de prins om hun eigen reputatie te beschermen.