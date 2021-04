Hilariteit om geboortedorp Duncan in show Ellen DeGeneres

„Door corona is het onmogelijk om daarheen te reizen”, vertelde Duncan. „Maar we hebben ervoor gekozen het lied hier op te nemen. We hebben heel bewust gekozen voor Hellevoetsluis, de stad waar ik ben opgegroeid. Het is de small town waar ik in het lied over zing. Het leverde ook mooie, ijzig blauwe beelden op: ik achter de piano, bij de vuurtoren.”

De zanger is trots en vereerd om bij „zo’n iconisch iemand op Amerikaanse tv” te gast te zijn geweest. „Het lijkt nu best snel te gaan in de VS, ik krijg steeds updates. Ik zou heel graag nu naar dat grote Amerika willen gaan: ik wil het zien, proeven, voelen! Hopelijk kan dat heel snel.”

Eerder zorgde Hellevoetsluis in een gesprek in The Today Show ook voor veel hilariteit. Presentator Craig Melvin probeerde de naam van de stad uit te spreken en op een kaart van Nederland lag de vestingstad gemarkeerd ter hoogte van Haarlem.

