Dries Roelvink steekt sixties hit in nieuw jasje

Dries bracht zijn vrijdagmiddag in het Hilton Amsterdam door om daar samen met John van Katwijk en Frank Wisse, ’het brein achter De Roelvinkjes’, te praten over nieuwe muzikale plannen. „John van Katwijk was duidelijk met een missie uit Rotterdam onze kant op gekomen. Wij hadden verwacht dat hij ons een nieuwe compositie zou gaan laten horen, maar dat was niet het geval. John probeerde ons te overtuigen dat ik een grote hit uit de jaren zestig in een nieuw jasje zou gaan moeten opnemen.”

Hoewel het idee van Van Katwijk Dries en Frank niet direct aansprak, wist John hen steeds beter te enthousiasmeren. „John begon ons meer en meer uit te leggen over waarom zijn idee zou kunnen slagen. Ondertussen genoten we van de exquise gerechten uit de keuken van restaurant Roberto’s, het paradepaardje van Hilton directeur Robert Payer. Sommelier Nicolas Marrocu adviseerde ons een prachtige Amarone die John van Katwijk deed veranderen in een spraakwaterval.”

John van Katwijk, Frank Wisse en Dries Roelvink bespreken onder genot van een hapje en drankje plannen voor de nieuwe single van de zanger. Ⓒ Dries Roelvink

Al snel hadden de mannen het over de meest uiteenlopende onderwerpen van ’mooie auto’s tot liefde voor muziek en van de Oranje leeuwinnen tot mijn dagelijkse radiocolumn’. „Tijdens het dessert keek ik Frank nog eens aan en toen wisten we het zeker. Hier zat een man bij ons aan tafel -die betrokken is geweest bij meer dan 80 top 40-hits- ons te overtuigen van zijn gelijk. We gaven van Katwijk een hand en beloofden hem om zijn idee te gaan proberen uit te werken. Wat later namen we op de parkeerplaats afscheid van John die in het donker als een schim in nacht verdween uit ons gezichtsveld maar ons toch nog even zijn gevleugelde uitspraak toeriep: ’Als je altijd door dezelfde straten blijft rijden, kom je steeds op het zelfde plein uit’.”