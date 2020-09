Vin Diesel brengt eerste single uit

„Al zo lang beloof ik muziek uit te brengen. Aangemoedigd door jullie om uit mijn comfort zone te stappen. Dankjewel dat jullie altijd in me geloven. Ik hoop dat ik jullie trots maak”, schrijft Vin Diesel op Instagram.

Vin nam de plaat op tijdens quarantaine. „Ik ben gezegend dat ik in een jaar dat ik normaal op de filmset zou staan - zoals je weet, is dat nu niet mogelijk - een andere creatieve uitlaatklep heb gevonden... Een andere manier om mijn hart met jullie te delen”, vertelde hij tijdens 'The Kelly Clarkson Show waar hij de single Feel Like I Do voor het eerst liet horen.